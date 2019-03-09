Сопредседатели МГ ОБСЕ приветствовали решение лидеров Азербайджана и Армении встретиться (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своих заявлениях от первого марта приветствовали решение Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никол Пашиняна встретиться в ближайшее время, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт ОБСЕ.

Об этом в субботу говорится в заявлении, распространенном сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шоферином (США) в связи со встречей лидеров Азербайджана и Армении.

Сопредседатели подчеркивают важность поддержания обстановки, способствующей продуктивным дискуссиям, и продолжают позитивно оценивать наблюдаемое в последнее время отсутствие жертв на передовой. Сопредседатели также приветствуют некоторые предварительные шаги, предпринимаемые в регионе для подготовки населения к миру, и призывают стороны активизировать такие усилия.

Сопредседатели подтверждают, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, включая, в частности, неприменение силы, территориальную целостность и равные права, а также принцип самоопределения народов.

«Любая попытка поставить один из перечисленных принципов или элементов над другими сделает невозможным достижение сбалансированного решения», - отмечается в заявлении.

Сопредседатели готовы встретиться с лидерами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в любое время и призывают лидеров возобновить переговоры при первой же возможности. Непрерывный и прямой диалог между Баку и Ереваном, проводимый под эгидой сопредседателей, остается важным элементом укрепления доверия и продвижения мирного процесса.

Сопредседатели подчеркивают, что в соответствии со своим мандатом они по-прежнему полностью привержены оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта. Сопредседатели также полностью поддерживают беспристрастную и критическую работу по мониторингу, проводимую Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ и его командой.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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