Начальник Генштаба Азербайджана встретился с министром обороны Болгарии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Софии в среду состоялась встреча первого заместителя министра обороны Азербайджана - начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова с вице-премьером по общественному порядку и безопасности, министром обороны Болгарии Красимиром Каракачановым, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Стороны провели широкий обмен мнениями по проблемам региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения сфер сотрудничества.

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