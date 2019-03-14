Хикмет Гаджиев: Азербайджан считает, что последнее заявление МГ ОБСЕ адресовано именно Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджан считает, что последнее заявление Минской группы ОБСЕ адресовано именно Армении.

Об этом сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, часть мнений в последнем заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ также отражает позицию Азербайджана. «В заявлении еще раз отчетливо говорится, что выдвижение каких-либо условий по переговорному процессу или таких моментов и попыток как изменение формата переговоров неприемлемы, и переговоры должны быть продолжены в существующем формате», - сказал Гаджиев.

Он отметил, что переговоры должны продолжаться в том формате, в котором шли. «Кроме того, какая-либо агрессивная риторика касательно результатов переговорного процесса на фоне продолжающихся переговоров также неприемлема. Вместе с тем необходимо отметить принципы поэтапного решения конфликта, где одним из основных моментов являются такие меры, как освобождение территорий вокруг Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, возвращение на эти территории вынужденных переселенцев, обеспечение их безопасности, фундаментальную основу которых составляет Хельсинкский заключительный акт, где подчеркивается, что принцип самоопределения народов никоим образом не должен наносить вреда территориальной целостности государств», - сказал Гаджиев.

Касательно статуса Нагорно-Карабахского региона Азербайджана он подчеркнул, что Азербайджан всегда готов к обсуждению этого вопроса в рамках своей территориальной целостности, и здесь вновь необходимо ссылаться на основные принципы Хельсинкского заключительного акта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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