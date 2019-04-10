В Баку обсудили проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пресс-центре информационного агентства Trend 10 апреля 2019 года состоялся круглый стол на тему «Проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона».

Мероприятие было организовано политологическим центром «Север-Юг» при модераторстве руководителя Каспийского экспертного клуба Гюльнары Мамедзаде и исполнительного директора Политологического центра «Север-Юг» Анжелики Трапезниковой.

В приветственном слове модераторы круглого стола отметили важность проведения встречи с точки зрения формирования экспертного диалога стран прикаспийского региона, а также перспектив дальнейшего сотрудничества, в частности в сфере безопасности.

В рамках мероприятие было обсуждено российско-азербайджанское сотрудничество в контексте новых вызовов для Каспийского региона, развитие систем транспортных коридоров Север- Юг, Восток-Запад как условие обеспечения безопасности Каспийского региона, подписание «Конституции Каспия» в контексте обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе, региональные конфликты и безопасность на Южном Кавказе, борьба с терроризмом в Азербайджане, углубление экономических связей между Азербайджаном и Россией в свете формирования нового технологического уклада в мировой экономике и экономической безопасности, интенсификация региональной интеграции и координация действий стран Евразии в снятии напряженности и предупреждений новых вызовов, а также проблемы взаимопонимания Северного и Южного Кавказа как общей системы безопасности для приграничных государств.

В обсуждениях круглого стола приняли участие с азербайджанской стороны, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, модератор и эксперт Гюльнара Мамедзаде, директор мультимедийного пресс-центра Sputnik Азербайджан Ильгар Велизаде, профессор Азербайджанского экономического университета Эльшад Мамедов, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, эксперт по вопросам национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов.

С российской стороны выступили директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев, исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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