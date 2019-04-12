Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совфеда Федерального собрания РФ (ФОТО) (версия 2)

12 апреля 2019 12:47 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял делегацию во главе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства

На встрече Президент Ильхам Алиев вручил председателю Совета Федерации Федерального Собрания России Валентине Матвиенко орден «Достлуг» Азербайджана.

Валентина Матвиенко награждена этим орденом Распоряжением главы нашего государства за особые заслуги в укреплении сотрудничества и взаимных связей между Азербайджаном и Россией.

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