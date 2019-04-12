МИД: «Создание атмосферы мира», предлагаемое Пашиняном, невозможно без вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - «Создание атмосферы мира», о чём так часто заявляет премьер-министр Армении Никол Пашинян в контексте урегулирования, невозможно без вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана и возвращения на них насильственно изгнанных азербайджанских вынужденных переселенцев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В МИД подчеркнули, что руководство Армении должно это чётко понимать: «Говоря «А», надо говорить и «Б». Эти моменты находятся в неразрывной причинно-следственной связи. И первопричина всех бед – политика, проводимая Арменией против Азербайджана, политика агрессии и оккупации, а последствия – всё остальное, включая отсутствие атмосферы мира и взаимного доверия. Это – аксиома», - заявили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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