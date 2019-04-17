Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации в Ширване

17 апреля 2019 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Ширван.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Ширван, из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года, ОАО "Азерсу" будет выделено четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев наградил Видади Исаева орденом «За службу Отечеству»
Политика 16:24
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гусарском районе
Политика 15:11
Президент Ильхам Алиев выделил средства на развитие азербайджанских театров
Политика 13:42
Президент Ильхам Алиев утвердил Положение о едином интернет-портале госзакупок
Политика 16 апреля 17:43
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Масаллинском районе
Политика 16 апреля 17:16
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что Собор Парижской Богоматери за короткий срок будет восстановлен и вновь возвращен человечеству
Политика 16 апреля 14:24
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев наградил Видади Исаева орденом «За службу Отечеству»
Политика 16:24
Ученые раскрыли точный химический состав молока
В мире 16:23
Танцующий Большой Кавказ в Шеки (ФОТО)
Культура 16:18
Спикер парламента Судана арестован в аэропорту Хартума
В мире 16:08
Глава МИД Таджикистана встретился со спецпредставителями ЕС и генсека ООН
Центральная Азия 16:02
Кыргызстану предоставят грант в $380 тыс. на подготовку проекта мясного халал-парка
Центральная Азия 15:59
На мосту между Востоком и Западом (ФОТО)
Культура 15:55
Эльмар Мамедъяров принял участие в открытии памятной доски АДР в Польше (ФОТО)
Политика 15:51
Королеву Таиланда доставили в больницу с высокой температурой
В мире 15:49