Ракетные и артиллерийские подразделения азербайджанской армии выполнили боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

18 апреля 2019 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2019 год, ракетные и артиллерийские подразделения азербайджанской армии, дислоцированные в прифронтовой зоне, провели занятия с боевыми стрельбами, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе занятий подразделения отработали действия по совершению марша, выходу в районы сосредоточения и другие задачи.

Ракетные и артиллерийские подразделения выполнили боевые стрельбы с нанесением ударов по целям в глубине обороны условного противника.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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