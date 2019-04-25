Азербайджан передал ноту протеста МИД Уругвая (версия 2)

25 апреля 2019 22:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана в Аргентине передало в министерство иностранных дел Уругвая ноту протеста официального Баку.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, СМИ распространили информацию о визите так называемого "министра иностранных дел" сепаратистского режима, незаконно провозглашенного на оккупированных землях Азербайджана, Масиса Маиляна в Уругвай и о проведенных им "встречах" в этой стране.

Как сообщает министерство, упомянутая личность посетила Уругвай по приглашению армянской общины, проживающей в этой стране, для участия в мероприятиях, посвященных так называемому "армянскому геноциду": "Так называемый "представитель" сепаратистского режима не встречался ни с кем из представителей правительства Уругвая. Что касается встречи с председателем Сената Уругвая Лусией Тополански, то хотелось бы сообщить, что она участвовала в проходящем в парламенте мероприятии, посвященном вымышленному "геноциду". В ходе мероприятия она встретилась с представителями армянской общины, в числе которых оказался и Маилян. В то же время, в связи с произошедшим, посольство Азербайджана в Аргентине передало министерству иностранных дел Уругвая ноту протеста азербайджанской стороны. В ответ министерство иностранных дел Уругвая подтвердило фундаментальность и незыблемость официальной позиции правительства страны в этом вопросе. В кратчайший срок планируется проведение встречи азербайджанского посла в уругвайском МИД", - говорится в сообщении.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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