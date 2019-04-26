Руководство минобороны Азербайджана посетило строящиеся военные объекты в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в воинских частях продолжаются интенсивные строительные и ремонтно-восстановительные работы в целях улучшения служебных и социально-бытовых условий личного состава, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили ряд строящихся воинских частей в прифронтовой зоне.

Министру обороны было доложено, что почти в десяти военных городках, которые будут переданы в использование до конца нынешнего года, наряду со штабами, солдатскими казармами, столовыми, боксами для хранения боевой техники и другими административными зданиями и сооружениями, имеющими водо-, газоснабжение, отопительные и другие коммуникационные системы, для обеспечения полноценной служебной и боевой деятельности военнослужащих предусмотрено также функционирование соответствующих бытовых объектов и объектов общепита, в том числе котельно-прачечного и банного комплекса, медпунктов и других инфраструктурных объектов.

Генерал-полковник Гасанов ознакомился с ходом строительных работ в строящихся артиллерийской воинской части, военном госпитале и на других военных объектах, дал соответствующие указания и рекомендации в связи с качественным выполнением строительных работ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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