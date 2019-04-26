Президент Ильхам Алиев принимает участие во 2-м Международном форуме "Один пояс, один путь" (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Пекине в пятницу начал работу второй Международный форум сотрудничества «Один пояс, один путь», сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В Форуме принимает участие делегация во главе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В форуме принимают участие 37 глав государств и правительств, руководители международных организаций. В нынешнем Форуме участвуют лидеры Азербайджана, России, Пакистана, Казахстана, Австрии, Беларуси, Чехии, Греции, Венгрии, Италии, Сербии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. В рамках Форума, проводимого на тему «Сотрудничество один пояс, один путь, построение общего светлого будущего», будут организованы 12 панельных заседаний и другие мероприятия.

Выступивший на церемонии открытия второго Международного форума сотрудничества «Один пояс, один путь» Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил признательность всем гостям. Отметив, что после первого форума налажено плодотворное сотрудничество между странами, поддержавшими инициативу, глава Китайского государства сообщил, что в настоящее время инициатива «Один пояс, один путь» поддерживается 150 странами, а также рядом влиятельных международных организаций. «Это свидетельствует о том, что наша инициатива охватывает весь мир», - сказал Си Цзиньпин, отметив, что данная инициатива является новым этапом в развитии мира. Он подчеркнул, что проект «Один пояс, один путь» также охватывает двустороннее, трехстороннее и многостороннее сотрудничество между странами. Китайский лидер отметил, что эта инициатива, отличающаяся особой важностью в экономической, торговой, финансовой и других сферах, оказывает поддержку формированию новых ценностей на древнем Шелковом пути, снижает негативное воздействие глобализации на экономику, проект придает серьезный импульс грузоперевозкам на международном уровне и тем самым росту национальных доходов, региональному развитию. Подчеркнув, что этот проект оказывает серьезное влияние на развитие всех сфер жизни, в частности, на социальные вопросы, глава Китайского государства отметил также начало нового этапа в расширении культурно-гуманитарных связей.

Выступившие затем Президент России Владимир Путин, первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, премьер-министр Пакистана Имран Хан, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш рассказали о значении инициативы «Один пояс, один путь». Они привлекли внимание к вопросам, беспокоящим человечество, отметили, что этот проект играет большую роль в решении существующих проблем и динамичном развитии мировой экономики. На этом первая часть форума завершилась.

Вторая часть Форума на уровне глав государств была посвящена теме «Построение более светлого общего будущего» .

Президент Ильхам Алиев выступил на этой встрече высокого уровня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Таджикистана Эмомали Рахмон побеседовали в рамках Форума.

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