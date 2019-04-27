Президент Ильхам Алиев: Мы использовали и используем наши энергетические ресурсы в интересах народа и добились устойчивого развития (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Мы использовали и используем наши энергетические ресурсы в интересах народа и добились устойчивого развития.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в субботу на третьей сессии на тему "Поощрение зеленого и устойчивого развития для осуществления Повестки ООН до 2030 года" второго Международного форума сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Китай являются странами-партнерами. Глава государства сказал, что в ходе его визита в Китай в 2015 году был подписан Меморандум взаимопонимания о совместном поощрении создания "Экономического пояса Шелкового пути".

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию инфраструктуры.

"В Азербайджане создана прочная инфраструктурная база, которая служит нашим интересам и интересам наших партнеров. Азербайджан также является страной-экспортером энергии. Экспорт энергии создал фундаментальную базу и основу для нашего развития. Мы использовали и используем наши энергетические ресурсы в интересах народа и добились устойчивого развития. В настоящее время диверсификация экономики является одной из основных задач", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что в области транспортной инфраструктуры следует отметить Алятский морской торговый порт и новую железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс.

"В Азербайджане проложены дороги общей протяженностью более 15 тысяч километров, модернизированы железнодорожные линии. Мы принимаем активное участие в транспортном коридоре Восток-Запад, процессе развития транспортного коридора Север-Юг. В Азербайджане создана инфраструктура воздушного транспорта. Так, построены шесть международных аэропортов. Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспийском море, состоящим из 260 судов. Азербайджан наращивает потенциал в транспортной сфере, что создает хорошие возможности для международного сотрудничества. В результате экономического развития в Азербайджане уровень безработицы и бедности снижен до 5 процентов. Транспортная и энергетическая безопасность является важным элементом национальной безопасности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что "Один пояс, один путь" является не только транспортным проектом, но и проектом, служащим миру, безопасности и сотрудничеству.

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