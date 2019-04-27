Президент Ильхам Алиев: Мы использовали и используем наши энергетические ресурсы в интересах народа и добились устойчивого развития (версия 2)

27 апреля 2019 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы использовали и используем наши энергетические ресурсы в интересах народа и добились устойчивого развития.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, выступая в субботу на третьей сессии на тему "Поощрение зеленого и устойчивого развития для осуществления Повестки ООН до 2030 года" второго Международного форума сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Китай являются странами-партнерами. Глава государства сказал, что в ходе его визита в Китай в 2015 году был подписан Меморандум взаимопонимания о совместном поощрении создания "Экономического пояса Шелкового пути".

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию инфраструктуры.

"В Азербайджане создана прочная инфраструктурная база, которая служит нашим интересам и интересам наших партнеров. Азербайджан также является страной-экспортером энергии. Экспорт энергии создал фундаментальную базу и основу для нашего развития. Мы использовали и используем наши энергетические ресурсы в интересах народа и добились устойчивого развития. В настоящее время диверсификация экономики является одной из основных задач", - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что в области транспортной инфраструктуры следует отметить Алятский морской торговый порт и новую железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс.

"В Азербайджане проложены дороги общей протяженностью более 15 тысяч километров, модернизированы железнодорожные линии. Мы принимаем активное участие в транспортном коридоре Восток-Запад, процессе развития транспортного коридора Север-Юг. В Азербайджане создана инфраструктура воздушного транспорта. Так, построены шесть международных аэропортов. Азербайджан обладает крупнейшим торговым флотом на Каспийском море, состоящим из 260 судов. Азербайджан наращивает потенциал в транспортной сфере, что создает хорошие возможности для международного сотрудничества. В результате экономического развития в Азербайджане уровень безработицы и бедности снижен до 5 процентов. Транспортная и энергетическая безопасность является важным элементом национальной безопасности", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана сказал, что "Один пояс, один путь" является не только транспортным проектом, но и проектом, служащим миру, безопасности и сотрудничеству.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Мы использовали и используем наши энергетические ресурсы в интересах народа и добились устойчивого развития
Политика 15:14
Президент Ильхам Алиев принял участие в Международном форуме сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине (ФОТО)
Политика 14:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме для участников второго форума «Один пояс, один путь» (ФОТО)
Политика 26 апреля 19:33
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Сьерра-Леоне
Политика 26 апреля 18:04
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Нидерландов
Политика 26 апреля 18:02
Президент Ильхам Алиев поздравил главу ЮАР
Политика 26 апреля 18:02
Лента новостей
В Баку состоялась церемония награждения индивидуальных гимнасток по итогам многоборья на Кубке мира в Баку (ФОТО)
Общество 20:02
Радость детей на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
Общество 19:57
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с лентой
Общество 19:46
Определились финалистки Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами
Общество 19:41
Завершился этап квалификации болидов F1 Гран При Формулы 1 SOCAR Азербайджан
Общество 19:21
Умер экс-президент Эфиопии Негассо Гидада
Другие страны 18:52
Очередная авария на одном и том же месте трека на Формуле 1 (ФОТО)
Общество 18:26
От больших соревнований в Баку только приятные впечатления - тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Любовь Черкашина
Общество 18:23
В CinemaPlus ажиотаж на фильм "Мстители: Финал" (ВИДЕО)
Интересное 18:18