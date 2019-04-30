Правительству Азербайджана представлен проект Нацплана действий по борьбе с трафикингом до 2024 г.

30 апреля 2019 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Правительству Азербайджана представлен проект Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми.

Об этом говорится в ежегодной информации Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, сообщает во вторник Trend.

Срок выполнения третьего по счету Национального плана действий завершается в этом году, поэтому подготовлен новый план действий на 2019-2023 гг.

Предварительный вариант проекта, подготовленного по предложениям соответствующих государственных органов, состоит из 67 мер.

В документе отражены такие важные вопросы, как улучшение материально-технического обеспечения полномочных госорганов в борьбе с трафикингом, повышение качества мер по защите и реабилитации жертв, профилактическая работа, вопросы уголовного преследования, усиление международного сотрудничества и т.д.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция преобладает среди других стран по числу эксплуатируемых жертв трафикинга из Азербайджана
Общество 10:06
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Европа 28 апреля 01:25
Гутерреш прокомментировал выход США из договора о торговле оружием
В мире 27 апреля 00:49
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
США 26 апреля 21:28
В Азербайджане в этом году в общество реинтегрировано около 100 жертв трафикинга
Общество 23 октября 2018 16:09
В Китае полиция арестовала 53 человека за незаконную торговлю оружием в интернете
Китай 4 февраля 2018 18:40
Лента новостей
В Бишкеке торжественно отметили Всемирный день книги и авторского права
Центральная Азия 12:25
Медики из США создали первый тест на синдром хронической усталости
В мире 12:19
Объявлена официальная дата начала строительства IGB
Энергетика 12:13
Туркменистан объявил тендер по налаживанию производства нетканых материалов
Тендеры 12:10
Нефтяной госконцерн Туркменистана закупит спецавтотехнику
Энергетика 12:04
Казахстанский тенге укрепляется по отношению к доллару
Финансы 12:04
Индийская армия сообщила об обнаружении в Гималаях следов снежного человека
В мире 12:01
В мае в Баку будет до 32 градусов тепла
Общество 12:00
S&P повысил рейтинги узбекского банка
Финансы 11:54