Азербайджанские парламентарии примут участие в семинаре ОБСЕ в Германии

2 мая 2019 12:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана – вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев и заместитель руководителя азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Таир Миркишили примут участие в семинаре в Лайнсвайлере (Германия), проводимом при организации Бундестага и ПА ОБСЕ, сообщает в четверг Trend.

Парламентарии отправятся в Германию 3 мая.

На семинаре состоится широкий обмен мнениями о роли деятельности ОБСЕ по урегулированию конфликтов в регионе ОБСЕ, в том числе продолжающихся конфликтов в Евразии, о влиянии транспортных, газовых и нефтяных проектов на межгосударственные связи и др.

Азай Гулиев будет председательствовать на третьей сессии, посвященной мерам укрепления взаимодоверия на евразийском пространстве. Кроме того, вице-президент ПА ОБСЕ выступит с докладом на пятой сессии по теме «Транспортные коридоры на Кавказе и в Центральной Азии, в том числе проект Нового Шелкового пути».

В рамках визита Гулиев встретится с депутатами и руководством парламента Германии.

Визит завершится 8 мая.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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