Президент Ильхам Алиев: Посредством «Бакинского процесса» Азербайджан поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Посредством «Бакинского процесса» Азербайджан поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в четверг заместителя генерального секретаря Совета Европы Габриэллу Баттаини-Драгони, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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