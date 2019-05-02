Президент Ильхам Алиев: Посредством «Бакинского процесса» Азербайджан поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог (версия 2)

2 мая 2019 16:05 (UTC+04:00)

Добавлены подробности, изменен заголовок (первая версия опубликована в 15:53)

БАКУ /Trend/ - Посредством «Бакинского процесса» Азербайджан поощряет межкультурный и межцивилизационный диалог.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, принимая в четверг заместителя генерального секретаря Совета Европы Габриэллу Баттаини-Драгони, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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