Самед Сеидов: Наши отношения с ЕС носят стратегический характер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям, глава делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов выступил в Центре политической психологии перед молодежью с лекцией на тему отношений между Азербайджаном и Европой.

Как сообщает в понедельник Trend, Самедов рассказал об истории и современном положении в Европе, о ее отношениях с Азербайджаном.

Говоря об отношениях между Азербайджаном и Европой, лектор отметил, что они нуждаются в улучшении: "Мы должны строить и строим наши отношения с Европой на высоком уровне. Мы строим наши отношения на основе документа, подписанного с Европейским союзом в 1996 году. Сегодня Азербайджан стал сильнее, завоевал международный авторитет и в настоящее время идет подготовка нового документа о взаимоотношениях с ЕС".

Сеидов отметил, что в программе "Восточного партнерства" Евросоюза Азербайджан занимает особое место: "Это связано с тем, что Европейский Союз получает доступ в Центральную Азию через Азербайджан и поэтому заинтересован поддерживать отношения с Баку на хорошем уровне. Ведется серьезная работа в направлении подписания нового соглашения с Евросоюзом. Дата подписания пока неизвестна, к тому же его полное согласование, ратификация и вступление в силу - длительный процесс".

По словам Сеидова, к сожалению, не смотря на все старания Азербайджана расширить связи с ЕС, находятся те, кто пытается создать трудности и препятствует развитию этих отношений: "В любом случае мы осведомлены об этом и иногда позиции в отношении Азербайджана еще более обостряются. Последнее заседание ПАСЕ показало, что осуществляются попытки включить в повестку дня необъективные вопросы в отношении Азербайджана. И нам это известно. Отношения Азербайджана и Европы носят стратегический характер, поэтому каждая из сторон должна, не жалея сил, стремиться улучшить эти отношения".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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