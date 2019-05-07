Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанской районной центральной больницы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Гобустанской районной центральной больницы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Вначале глава государства разрезал ленту в знак открытия больницы.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди о проделанной работе.

Было отмечено, что здание, где функционировала Гобустанская районная центральная больница, в 1965 году было сдано в эксплуатацию в качестве Маразинской поселковой больницы, а с 1991 года действовало как Гобустанская районная центральная больница. Строительство нового здания Районной центральной больницы началось в 2014 году. Строительные работы завершились в 2018 году.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в больнице условиями.

Было сообщено, что строительство Гобустанской районной центральной больницы на 90 коек было осуществлено на современном уровне и с высоким качеством. Общая площадь больницы составляет более 2,6 гектара. Здесь наряду с основным корпусом также построены здания терапии и скорой медицинской помощи, Гобустанского районного отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. В больнице установлено современное медицинское оборудование, закупленное в основном в Японии, Корейской Республике, Италии и Турции. Это оборудование позволяет на самом высоком уровне и с точностью проводить как лечение, так и обследование. В больнице будут действовать отделения хирургии, терапии, скорой медицинской помощи, детских болезней, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики (радиологии), поликлиническое, родильное и гинекологическое, реанимационное и другие отделения. В лаборатории имеются все условия для проведения исследований с высокой точностью и за короткое время. В настоящее время в больнице работают 26 врачей и 51 медицинский работник среднего звена.

Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева в последние годы реализуются чрезвычайно важные проекты по созданию современных медицинских учреждений, реконструкции имеющихся больниц и клиник. Вся эта работа является составной частью мер, направленных на совершенствование системы здравоохранения, укрепление ее материально-технической базы.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с коллективом этого медицинского учреждения.

Поздравляя коллектив больницы, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Знаменательное событие. Поздравляю вас с этим событием. Рад, что и в Гобустанском районе создано современное медицинское учреждение, отвечающее самым высоким стандартам.

В нашей стране повсюду строятся новые больницы. В последние годы было создано более 640 современных медицинских учреждений. Основная цель этого – оказывать услуги гражданам. Установленное здесь оборудование, созданные условия отвечают самым высоким стандартам. Здесь установлено такое же современное оборудование, как и в больницах самых передовых стран. Главное заключается в том, что больным здесь оказывались прекрасные услуги, чтобы они были окружены заботой. Уверен, что вы обеспечите это. Как мне сообщили, здесь создано более 70 рабочих мест для врачей, медицинского персонала. То есть, открытие этой больницы еще раз демонстрирует нашу успешную политику. Показывает, что в центре нашей политики находится гражданин Азербайджана, а социальная сфера является приоритетной.

В нынешнем году около шести миллионов человек пройдут обследование по государственной линии. Мы уже несколько лет успешно реализуем данную программу. Считаю, что эта практика уже полностью оправдала себя в мировом масштабе. Государство строит больницы, диагностические центры, создает гражданам возможность для прохождения бесплатного обследования. И в столице, и в крупных городах, и в районах с небольшой численностью населения создаются все остальные социальные объекты.

Население Гобустанского района составляет около 50 тысяч человек. В городе проживают 7 тысяч человек. Посмотрите, какая большая работа проводится по развитию района, созданию инфраструктуры, прокладке дорог. В каждом районе во всех сферах должны быть развитие, современный подход, необходимо проявлять внимание и заботу о гражданах. Сегодня мы видим наглядный пример этого. Больница радует глаз как внешним обликом, так и внутренним оформлением.

Поздравляю вас с этим прекрасным событием, желаю вам успехов.

Медицинские работники: Благодарим. Большое спасибо.

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В заключение было сделано фото на память.

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