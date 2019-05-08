Азербайджанская община Нагорного Карабаха протестует против закрытия ее аккаунта Twitter

8 мая 2019 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона» распространила заявление в связи с закрытием его официального аккаунта Twitter.

Как сообщает в среду Trend, аккаунт был закрыт в ответ на жалобу армян: «Хотим сообщить, что официальный аккаунт общественного объединения «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона» был закрыт администрацией Twitter, в результате многочисленных жалоб армян. Несмотря на наше официальное обращение в Twitter, общине не было предоставлено каких либо объяснений».
Это, по мнению руководства организации, явный признак, как нетерпимости армян к правому слову азербайджанцев Нагорного Карабаха, так и «отношения» Twitter к свободному волеизъявлению и свободе обмена информацией: «Если Twitter принимает жалобы армян, закрывая глаза на попрание прав и свобод более миллиона наших соотечественников, включая и лишение их возможности возвращения на родную землю и прав на имущество, то подобное недвусмысленное проявление двойных стандартов в современном мире, не может вызвать ничего кроме сожаления. Было бы лучше, если бы вместо этого Twitter выступил с призывами к восстановлению совместного проживания азербайджанской и армянской общин в обстановке мира, с соблюдением территориальной целостности нашей страны в рамках международно признанных границ».
Обращаясь ко всем соотечественникам, пользователям данной социальной сети, «Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона» призывает к активной поддержке аккаунта общины @AzeCommunityNK, к проявлению солидарность во имя восстановления ее аккаунта, и адресовать об этом многочисленные обращения администрации Twitter.

«Считаем, что мы должны без колебаний возвысить наш голос справедливости и правды, выступив против армянской лжи, особенно в день оккупации жемчужины Нагорного Карабаха – Шуши», - говорится в заявлении.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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