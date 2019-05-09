Министр обороны Азербайджана встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ

9 мая 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации на линии соприкосновения войск, итогах проведенных мониторингов и урегулировании конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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