Президент Ильхам Алиев принял делегацию Палаты депутатов парламента Чехии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Чехией успешно развиваются, политические связи находятся на хорошем уровне. Вспомнив визит Президента Чехии в Азербайджан, Президент Ильхам Алиев сказал, что расширение межпарламентских связей также вносит вклад в развитие отношений. Отметив хорошие перспективы экономического сотрудничества, глава государства сказал, что члены Правительства Чехии также совершили успешный визит в Азербайджан, и подчеркнул необходимость расширения связей в экономической, торговой, инвестиционной сферах. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит делегации во главе с председателем Палаты депутатов Парламента Чехии Радеком Вондрачеком в нашу страну пройдет плодотворно и послужит делу укрепления двусторонних связей.

Председатель Палаты депутатов Парламента Чехии Радек Вондрачек передал главе государства приветствия Президента Чехии Милоша Земана. Отметив, что совершает визит в Азербайджан с большой делегацией, Радек Вондрачек сообщил, что в Парламенте Чехии действует чешско-азербайджанская межпарламентская группа дружбы, представляющая различные партии. Он подчеркнул, что главная цель визита делегации Парламента Чехии в Азербайджан - внести вклад в дальнейшее развитие очень хороших отношений между нашими странами. Радек Вондрачек сказал, что проводимые в Азербайджане в различных областях коренные реформы воспринимаются с одобрением, чешские инвесторы проявляют большой интерес к Азербайджану.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Чехие как в двустороннем формате, так и в рамках Европейского Союза, отмечена также важность активизации работы межправительственной совместной комиссии.

Глава государства поблагодарил за приветствия Президента Чехии Милоша Земана, просил передать и его приветствия Президенту Чехии.

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