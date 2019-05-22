Мэтью Брайза: По собственному опыту знаю, насколько безопасен Баку

22 мая 2019 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В следующую среду в Баку состоится финальный матч Лиги Европы УЕФА между командами "Арсенал" и "Челси". Это великолепно. Это прекрасная возможность показать европейцам и всему миру, насколько красив Баку, насколько это хорошее место для проживания. По собственному опыту знаю, насколько безопасен город Баку, где я когда-то жил вместе с семьей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

"К сожалению, игрок армянского происхождения “Арсенала” Мхитарян, решил не участвовать в этой игре, ссылаясь на вопросы безопасности. Ясно, что это его личный выбор. Мне кажется, отказ от участия в этой игре обернется для него потерей денег, которые он мог бы заработать. Мне кажется, это неразумный выбор. Я не вижу никакой причины для беспокойства по поводу его безопасности во время соревнований и нахождения на футбольной площадке. Я знаю армян, которые спокойно посещали Баку. Однако, в любом случае, это личный выбор футболиста. Надеюсь, тем не менее, что игра пройдет великолепно, а иностранные гости смогут насладиться красотами Баку. Я думаю, что ни игра, ни демонстрация красоты Баку, никак не связаны с политикой", - отметил Мэтью Брайза.

Напомним, что 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе пройдет финальная матч Лиги Европы УЕФА между английскими клубами «Арсенал» и «Челси».

Игра начнется в 23:00.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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