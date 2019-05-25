В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области России Сергей Морозов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Прежде всего позвольте засвидетельствовать Вам свое почтение и искренне поздравить с Днем Республики. В этот знаменательный день желаю Вам и всем жителям Азербайджанской Республики крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания. На протяжении многих лет между нашими территориями развиваются и крепнут взаимовыгодные дружественные отношения. В Астраханской области при активном участии Фонда Гейдара Алиева и Наримановского района Баку реализован ряд значимых для нашего региона инвестиционных проектов. Появление в городе Астрахани Азербайджанского делового центра, создание крупного логистического хаба существенно расширяют спектр торгово-экономических связей Астраханской области с Азербайджаном. Очередным ярким примером эффективного взаимодействия является возобновление регулярного авиасообщения между Баку и Астраханью. Мы связываем с ним дальнейшее стимулирование деловой активности, развитие туристических связей и рост гуманитарных контактов. Данный проект стал возможен благодаря Вашей личной поддержке, за что от имени всех астраханцев выражаю Вам глубокую признательность. Искренне надеюсь, что сотрудничество между Астраханской областью и Азербайджаном будет и дальше плодотворно развиваться и укрепляться на благо наших народов", - говорится в поздравлении.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов также поздравил Президента Ильхама Алиева.

"От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично направляю Вам и в Вашем лице всему братскому народу Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Мы в Туркменистане высоко ценим отношения с Азербайджанской Республикой, в основу которых заложены принципы добрососедства, уважения и взаимной поддержки. Твердо убежден, что туркмено-азербайджанские отношения будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества во благо наших братских стран и народов. Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

Президент Болгарии Румен Радев поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Прошу принять мои сердечные поздравления и искренние пожелания благоденствия Вашей стране и народу по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня Республики. Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз хочу подтвердить желание Республики Болгария продолжать стратегическое сотрудничество с Азербайджанской Республикой. Убежден, что это сотрудничество между нашими странами будет продолжаться по восходящей, так как отношения опираются на стабильную основу – дружественные связи между нашими народами. Уважаемый господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Лидер азербайджанской диаспоры России, академик Фазиль Курбанов поздравил Президента Ильхама Алиева.

"От имени многотысячной азербайджанской диаспоры, проживающей в России, и от себя лично свидетельствую Вам свое глубокое уважение и сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника – Дня Республики. Мы с удовольствием следим за осуществляемыми под Вашим мудрым руководством коренными реформами в социально-политической жизни Азербайджана, успехами, достигаемыми в деле наращивания экономического потенциала и авторитета страны. Уверен, что благодаря Вашим усилиям стратегическое партнерство между Россией и Азербайджаном, традиционные дружеские связи будут и впредь развиваться во благо наших народов. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – мира, процветания и дальнейшего развития", - говорится в поздравлении.

Капитаны-регенты Республики Сан-Марино Никола Сельва и Мишель Муратори поздравили Президента Ильхама Алиева.

"От имени народа Сан-Марино и от себя лично передаем Вашему превосходительству и дружественному народу Азербайджана наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики – Дня Республики. Ваше превосходительство, выражаем Вам высочайшее почтение, от всей души желаем счастья, а азербайджанскому народу – благосостояния, развития и процветания", - говорится в поздравлении.

Император Японии Нарухито также поздравил Президента Ильхама Алиева.

"С большим удовольствием передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики. Желаю Вам счастья, а народу Вашей страны – благосостояния", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.