Сегодня парламент Азербайджана проведет очередное пленарное заседание

30 мая 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Милли Меджлис (парламент) Азербайджана проведет очередное пленарное заседание, которое продолжится два дня, сообщает в четверг Trend.

На повестку заседания вынесено 26 вопросов.

Сначала депутаты рассмотрят вопрос о внесении поправок в конституционные законы «Об уполномоченной (омбудсмене) по правам человека» и «О нормативно-правовых актах».

Затем будут обсуждены вопросы о внесении изменений в законы «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана», «Об административном контроле деятельности муниципалитетов», «Об исполнении», «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре», «О банках», «О страховой деятельности», «Об инвестиционных фондах», «О рынке ценных бумаг», в том числе, на обсуждение будет вынесен законопроект «О выполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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