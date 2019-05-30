В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Король Иордании Абдалла ибн Аль Хусейн II поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства, лично от себя передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – устойчивого прогресса и благосостояния", - говорится в поздравлении.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Российской Федерации Радий Хабиров поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Республики.

Наши общие тюркские корни, уходящее вглубь веков духовно-культурное родство, богатый опыт сотрудничества, неразрывно связанные с Вашим именем значительные успехи в социально-экономическом развитии современного Азербайджана создают хорошую основу для дальнейшего расширения традиционно дружеских башкирско-азербайджанских связей.

Республика Башкортостан Российской Федерации придает большое значение развитию многостороннего сотрудничества с Азербайджанской Республикой. Его история связана, в первую очередь, с развитием нефтяной отрасли Башкирии, получившей название «второго Баку». Азербайджанские специалисты активно помогали становлению нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности нашей республики.

Традиционно важными остаются научно-образовательная и культурно-гуманитарная сферы. Представители Азербайджана являются постоянными участниками проводимых в Башкортостане культурных мероприятий. Праздник весны «Навруз» традиционно собирает представителей разных национальностей, проживающих в республике, азербайджанская диаспора среди них, безусловно, одна из самых активных и ярких. Мы и впредь будем крепить нашу дружбу и партнерство по всем перспективным направлениям.

От души поздравляю Вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, с национальным праздником – Днем Республики.

Желаю Вам и всему народу Азербайджана благополучия, процветания, новых успехов", - говорится в поздравлении.

Исполняющий обязанности Председателя Исполнительного комитета Автономно-территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Молдовы Вадим Чебан поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Позвольте от имени Исполнительного комитета Автономно-территориального образования Гагаузия засвидетельствовать Вам глубокое уважение и поздравить Вас и в Вашем лице жителей Азербайджана с Днем Республики.

День Азербайджанской Республики – один из самых важных и ярких дней в истории азербайджанского народа, ознаменовавший объединение страны. Это общий праздник для всех тех, кто гордится своей Родиной, богатой историей и самобытной культурой. Сто один год назад Азербайджанская Демократическая Республика стала первой на Востоке парламентской демократической республикой и первой страной на мусульманском Востоке, предоставившей женщинам право голоса и закрепившей равные права за всеми гражданами, независимо от пола, расовой и религиозной принадлежности.

Сохраняя верность традициям патриотизма, сберегая ценности целых поколений, Азербайджан идет по пути успешной реализации намеченных планов во имя дальнейшего развития. Трудолюбие и жизненный оптимизм жителей страны, бережное отношение к историческому прошлому и национальным традициям являются основой процветания Азербайджанской Республики.

Позвольте в этот торжественный и праздничный день пожелать Вам и в Вашем лице жителям Азербайджанской Республики здоровья, согласия и вечного мира. Пусть дом каждого жителя наполнится благополучием, а болезни и невзгоды обходят их стороной.

Со своей стороны, хотелось бы отметить, что Азербайджан и Гагаузскую Автономию объединяет общность языка, культуры, традиций и духовных ценностей. Уверены, что сотрудничество между АТО Гагаузия и Азербайджанской Республикой будет служить благополучию наших братских народов и укреплению взаимной поддержки.

Пользуясь случаем, свидетельствуем, глубокоуважаемый господин Президент, уверения в высоком к Вам уважении", - говорится в поздравлении.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю Вашего национального праздника - 28 Мая – Дня Республики.

Уверена, что прекрасные отношения и сотрудничество между нашими странами в предстоящие годы еще более интенсифицируются.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение.

Президент Ирака Бархам Салех поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мир Вам, милость Аллаха и Его Благословение.

Рад поздравить Вас с национальным праздником Вашей страны – Днем Республики, пользуясь этой возможностью, подтверждаю желание Иракской Республики развивать и укреплять связи между нашими дружественными странами в интересах наших народов.

Господин Президент, желаю Вам постоянных успехов и крепкого здоровья, а дружественному народу Азербайджана – развития и благосостояния", - говорится в поздравлении.

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