Президент и первая леди Пакистана приняли участие в мероприятии, проведенном для детей в Исламабаде при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Во Дворце президента Пакистана при поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось мероприятие по случаю Международного дня детей и священного месяца Рамазан, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на посольство.

В мероприятии приняли участие президент Пакистана Ариф Алви и первая леди Самина Алви, официальные лица, депутаты, известные общественно-политические деятели, послы и дипломаты ряда зарубежных стран в Пакистане.

Поприветствовав участников мероприятия по случаю Международного дня детей и в связи со священным месяцем Рамазан от имени президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде защита прав и свобод детей, улучшение их благосостояния, а также координация государственной политике в этой сфере являются одной из основных задач азербайджанского правительства.

Посол довел до внимания, что наряду с этим в защите прав детей активно участвуют и неправительственные организации.

Дипломат рассказал о проектах, реализуемых Фондом Гейдара Алиева по защите детей в Азербайджане и за пределами страны.

Посол подчеркнул, что по инициативе президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд осуществляет различные проекты в сферах здравоохранения, образования, социальной и гуманитарных сферах во многих провинциях Пакистана, и эти проекты продолжаются и сегодня.

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