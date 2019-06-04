Рамиз Мехтиев: К сожалению, армянское общество все еще не нашло в себе силы увидеть реальную экономическую выгоду справедливого разрешения конфликта

4 июня 2019 14:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 12 мая этого года исполнилось 25 лет со дня достижения договоренности о режиме прекращения огня в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Заключая в то время это крайне важное соглашение, Азербайджан рассчитывал на то, что прекращение военных операций на линии фронта создаст благоприятные условия для большей активизации переговорного процесса, и поможет в ближайшем будущем добиться решения конфликта политическим путем. Однако подрывная деятельность правящих кругов Армении, поддерживаемых радикально-националистическими слоями общества и диаспорой, стало основным препятствием на этом пути. Являясь источником угрозы миру и безопасности в регионе за все эти годы, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и сегодня препятствует полноценному сотрудничеству южнокавказских стран.

Об этом говорится в статье главы Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева «Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: источники проблемы и перспективы регулирования», сообщает во вторник Trend.

По словам автора, за эти годы армянское общество обнадеживало себя скорейшим закреплением в дипломатической сфере «победы», одержанной на поле боя: «Однако руководство Армении не поняло одно, что, совершая агрессию против соседней страны, оккупируя ее территорию, проводя этнические чистки, разрушая города и села, Армения в действительности не выиграла, а проиграла! Упустив столько возможностей, она проиграла мир. Чтобы это понять достаточно сравнить сегодняшний Азербайджан с Арменией, оценить разницу между их социально-экономическим развитием, и эта разница из года в год будет расти. К примеру, по состоянию на конец 2018 года, экономика Азербайджана в четыре раза превосходила экономику Армении, стратегические валютные резервы Азербайджана в 20 раз больше аналогичных показателей Армении, а население больше в 3,3 раза. К сожалению, армянское общество еще не нашло в себе силы рационализировать отношение к конфликту и увидеть реальную экономическую выгоду справедливого разрешения конфликта».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Институте истории НАНА состоится конференция «Вопросы истории Азербайджана в трудах Рамиза Мехтиева»
Общество 2 мая 21:54
В Баку прошла презентация книги Рамиза Мехтиева «Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов» (ФОТО)
Общество 5 апреля 21:11
Утвержден План мероприятий 43-й сессии Комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО в Баку
Политика 2 апреля 10:42
Новая книга: Академик Рамиз Мехтиев рассматривает период ханств нашей истории в свете документов
Общество 15 марта 04:37
Утвержден План мероприятий в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Политика 11 февраля 10:53
Утвержден план мероприятий по проведению в Баку V Всемирного форума по межкультурному диалогу
Политика 4 февраля 16:18
Лента новостей
Состоялось первое заседание Совета правления Оксфордского Центра Низами Гянджеви
Азербайджан 15:47
Замминистра по делам Brexit отказался от борьбы за пост главы правительства Великобритании
Другие страны 15:47
На крупный оптовый рынок Шанхая впервые доставлена черешня из Узбекистана
Бизнес 15:39
В Узбекистане заметно дорожают продукты
Бизнес 15:32
Трансадриатический газопровод поможет албанской ТЭС во Влёре получить доступ к газу
Энергетика 15:29
В Великобритании успешно опробовали новую технологию по пересадке роговицы
Другие страны 15:28
В Налоговый кодекс Азербайджана могут быть внесены изменения
Бизнес 15:26
В Азербайджане завершился инновационный фестиваль InnoFest
Экономика 15:23
Названо число круизных лайнеров, прибывших в турецкие порты с начала года
Турция 15:16