Рамиз Мехтиев: К сожалению, армянское общество все еще не нашло в себе силы увидеть реальную экономическую выгоду справедливого разрешения конфликта

БАКУ /Trend/ - 12 мая этого года исполнилось 25 лет со дня достижения договоренности о режиме прекращения огня в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Заключая в то время это крайне важное соглашение, Азербайджан рассчитывал на то, что прекращение военных операций на линии фронта создаст благоприятные условия для большей активизации переговорного процесса, и поможет в ближайшем будущем добиться решения конфликта политическим путем. Однако подрывная деятельность правящих кругов Армении, поддерживаемых радикально-националистическими слоями общества и диаспорой, стало основным препятствием на этом пути. Являясь источником угрозы миру и безопасности в регионе за все эти годы, армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и сегодня препятствует полноценному сотрудничеству южнокавказских стран.

Об этом говорится в статье главы Администрации Президента Азербайджана Рамиза Мехтиева «Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт: источники проблемы и перспективы регулирования», сообщает во вторник Trend.

По словам автора, за эти годы армянское общество обнадеживало себя скорейшим закреплением в дипломатической сфере «победы», одержанной на поле боя: «Однако руководство Армении не поняло одно, что, совершая агрессию против соседней страны, оккупируя ее территорию, проводя этнические чистки, разрушая города и села, Армения в действительности не выиграла, а проиграла! Упустив столько возможностей, она проиграла мир. Чтобы это понять достаточно сравнить сегодняшний Азербайджан с Арменией, оценить разницу между их социально-экономическим развитием, и эта разница из года в год будет расти. К примеру, по состоянию на конец 2018 года, экономика Азербайджана в четыре раза превосходила экономику Армении, стратегические валютные резервы Азербайджана в 20 раз больше аналогичных показателей Армении, а население больше в 3,3 раза. К сожалению, армянское общество еще не нашло в себе силы рационализировать отношение к конфликту и увидеть реальную экономическую выгоду справедливого разрешения конфликта».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

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