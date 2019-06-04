Объявлен 12-й грантовый конкурс Фонда молодёжи Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Объявлен 12-й грантовый конкурс Фонда молодёжи.

Как сообщает Trend, об этом во вторник сказал исполнительный директор фонда Фарид Джафаров.

По его словам, в рамках грантового конкурса будет осуществляться финансирование местных и зарубежных проектов молодежных организаций.

Джафаров отметил, что будут объявлены приоритетные темы этих проектов и начнется прием заявок молодежи.

«Как вы знаете, согласно соответствующему указанию главы государства, Фонду молодёжи также поручено финансирование магистерского образования молодежи за рубежом. Соответствующее объявление было сделано 23 мая и отчет о запланированной в этом направлении работе будет представлен Наблюдательному совету», - сказал он.

Исполнительный директор фонда сказал, что 12-й грантовый конкурс коснется только молодежных организаций.

«Предусматривается, что этим летом будет объявлен конкурс и по индивидуальным проектам молодежи. Кроме традиционных тем, это также программы, связанные с интеграцией молодежи из группы риска в общество, работа, связанная с нуждающимися в социальной защите молодыми людьми и т.д. Все неправительственные молодежные организации, зарегистрированные в системе аккредитации фонда, могут обращаться с заявками по своим проектам», - сказал Джафаров.

Предоставив информацию о зарплатах, он также отметил, что приоритет отдается молодежи, нуждающейся в социальной защите. «В эту группу входят молодые люди без опыта работы, ищущие работу и молодые люди в регионах, относящиеся к определённой категории», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст Джафар Джафаров)

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