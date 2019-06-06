Азербайджанские студенты приняли участие в Глобальном форуме Американского еврейского комитета (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне со второго по четвертое июня прошел ежегодный Глобальный форум Американского еврейского комитета, среди более чем двух тысяч гостей которого, участвовали и четверо азербайджанских студентов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по работе с диаспорой.

Азербайджанские студенты получили возможность участия в форуме, благодаря поддержке Госкомитета и университета ADA.

В мероприятии приняли участие известные государственные деятели США и Израиля, государственные структуры, НПО, представители диппредставительств.

Отметим, что Глобальный форум, с точки зрения политических и информационно-пропагандистских вопросов своей повестки – уникальная дискуссионная площадка.

Каждый год около 2500 гостей из более чем 70 стран собираются на форуме для обсуждения и пропаганды жизненно важных вопросов, влияющих на будущее мирового еврейства. Здесь обсуждаются вопросы по борьбе с растущими в мире антисемитизмом и экстремизмом, а также солидарности людей, во имя сохранения человеческих ценностей.

На пленарных заседаниях заслушиваются выступления авторитетных лидеров, а на небольших секционных панелях проходят встречи с политическими экспертами, дипломатами и членами Конгресса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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