МИД: Азербайджан не признает так называемые «выборы» в Южной Осетии

10 июня 2019 17:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана не признает так называемые «выборы» в Южной Осетии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на заявление пресс-службы МИД.

В заявлении говорится, что МИД Азербайджана признает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ, и не признает, проведенные в Южной Осетии, так называемые «выборы», являющиеся грубым нарушением международного права.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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