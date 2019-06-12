Азай Гулиев о причинах неразрешенности конфликтов на пространстве ОБСЕ

Ни для кого не секрет, что конец "холодной войны" не оправдал хрупкие надежды на ослабление международной напряженности и скорейшего разрешение зарождающихся конфликтов, наоборот, по всему миру, особенно на территории ОБСЕ межгосударственные конфликты стали обостряться, активность международных террористов, вооруженных экстремистов и сепаратистов начала масштабно распространяться, поток внутренних перемещенных лиц и беженцев, а также нелегальная миграция резко возросли и эта негативная ситуация все еще длится.



Как сообщает в среду Trend, об этом на учредительной конференции «Бакинской парламентской платформы для диалога и сотрудничества» сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев.

Он сказал, что отчетливо проявляется кризис международного права, ранее выступавшего в качестве гаранта мира, коллективной безопасности и сотрудничества, определяющего правила и обязательства для стран .

"К сожалению, наш регион тоже в течение длительного времени сталкивается с похожими проблемами и угрозами. Несмотря на все усилия, конфликты на пространстве ОБСЕ, особенно на Южном Кавказе, не разрешены. А это может привести к новым бедствиям, к более опасным и разрушительным столкновениям, что и должно беспокоить и нас и особенно международное сообщество", - отметил депутат.



По словам Гулиева, текущая напряженная ситуация, возникающая из-за неразрешенных конфликтов в регионе имеет целый ряд причин.



"Одной из этих причин является резкое столкновение геополитических интересов в этом регионе, попытка сохранения монополии на инициативы, направленные на решение проблемы, и таким образом, удержания ряда региональных и глобальных игроков вне миссии миротворчества. А это не сулит ничего хорошего государствам и народам региона. Поэтому, я думаю, что существует серьезная необходимость совместного решения текущих задач, во имя установления мира и безопасности в регионе, расширения возможностей сотрудничества и диалога международных организаций, региональных и глобальных держав, новых подходов и инициатив в этом направлении. С этой точки зрения, имеет большое значение и перспективы проведение Парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству в Баку с участием ПА ОБСЕ, начало обсуждения волнующих регион проблем со стороны впервые собравшихся в таком формате парламентариев из Германии, Турции и Азербайджана", - добавил Гулиев.



(Текст: Кенюль Алиева, Редактор: Ровшан Гусейнов)

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