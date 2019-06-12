Азай Гулиев о причинах неразрешенности конфликтов на пространстве ОБСЕ

12 июня 2019 14:34 (UTC+04:00)

Ни для кого не секрет, что конец "холодной войны" не оправдал хрупкие надежды на ослабление международной напряженности и скорейшего разрешение зарождающихся конфликтов, наоборот, по всему миру, особенно на территории ОБСЕ межгосударственные конфликты стали обостряться, активность международных террористов, вооруженных экстремистов и сепаратистов начала масштабно распространяться, поток внутренних перемещенных лиц и беженцев, а также нелегальная миграция резко возросли и эта негативная ситуация все еще длится.

Как сообщает в среду Trend, об этом на учредительной конференции «Бакинской парламентской платформы для диалога и сотрудничества» сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азай Гулиев.

Он сказал, что отчетливо проявляется кризис международного права, ранее выступавшего в качестве гаранта мира, коллективной безопасности и сотрудничества, определяющего правила и обязательства для стран .

"К сожалению, наш регион тоже в течение длительного времени сталкивается с похожими проблемами и угрозами. Несмотря на все усилия, конфликты на пространстве ОБСЕ, особенно на Южном Кавказе, не разрешены. А это может привести к новым бедствиям, к более опасным и разрушительным столкновениям, что и должно беспокоить и нас и особенно международное сообщество", - отметил депутат.

По словам Гулиева, текущая напряженная ситуация, возникающая из-за неразрешенных конфликтов в регионе имеет целый ряд причин.

"Одной из этих причин является резкое столкновение геополитических интересов в этом регионе, попытка сохранения монополии на инициативы, направленные на решение проблемы, и таким образом, удержания ряда региональных и глобальных игроков вне миссии миротворчества. А это не сулит ничего хорошего государствам и народам региона. Поэтому, я думаю, что существует серьезная необходимость совместного решения текущих задач, во имя установления мира и безопасности в регионе, расширения возможностей сотрудничества и диалога международных организаций, региональных и глобальных держав, новых подходов и инициатив в этом направлении. С этой точки зрения, имеет большое значение и перспективы проведение Парламентской конференции по региональной безопасности и сотрудничеству в Баку с участием ПА ОБСЕ, начало обсуждения волнующих регион проблем со стороны впервые собравшихся в таком формате парламентариев из Германии, Турции и Азербайджана", - добавил Гулиев.

(Текст: Кенюль Алиева, Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Учреждена «Бакинская парламентская платформа по диалогу и сотрудничеству»
Политика 14:20
Бахар Мурадова: Мы можем стать инициаторами проектов по объективному исследованию конфликтов на Южном Кавказе
Политика 14:04
Вице-спикер Великого национального собрания: Турция поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте
Политика 13:41
Вице-президент Бундестага: Германия прилагает все усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта
Политика 13:03
Георгий Церетели: Очень важны проведение переговоров, налаживание диалога между правительствами
Политика 12:40
В парламенте Азербайджана совместно с ПА ОБСЕ обсуждаются вопросы региональной безопасности
Политика 11:19
Лента новостей
Как изменились цены на потребительские товары в Азербайджане в январе- мае текущего года?
Бизнес 14:51
Еврокомиссия рекомендовала европейскому бизнесу готовиться к Brexit без соглашения
Другие страны 14:45
Туристско-информационный центр II Европейских игр открыли на ж/д вокзале в Бресте
Беларусь 14:40
Тель-Авив останется без велосипедов напрокат
Израиль 14:31
Товарооборот между Турцией и Ираном сократился
Турция 14:29
В Таджикистане обязали администрации всех районов, городов и областей иметь свои сайты в интернете
Таджикистан 14:27
В Бишкеке состоится XII заседание Молодежного совета ШОС
Кыргызстан 14:23
Азербайджанскую молодежь будут обучать навыкам выживания и ведения военных действий
Социум 14:20
Учреждена «Бакинская парламентская платформа по диалогу и сотрудничеству»
Политика 14:20