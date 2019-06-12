Вице-спикер Великого национального собрания: Турция поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан — братские государства и нас радует то, как развивается Азербайджан. Об этом сказал вице-спикер Великого национального собрания Турции Сурея Сади Бильгич , выступая на учредительной конференции «Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству», проводимой в Баку, сообщает в среду Trend.



Вице-спикер отметил, что ни одна страна не может оставаться вне процессов, которые происходят в мире: « Для борьбы с террором необходима совместная позиция. В этой сфере могут проводиться двусторонние или многосторонние обсуждения. В Европе наблюдается исламофобия, что вызывает большую обеспокоенность. Поэтому ее необходимо пресекать».



Вице-спикер Великого национального собрания Турции выразил надежду на то, что "Бакинская парламентская платформа" будет проводить серьезную работу по этому и другим вопросам».



Он добавил, что Турция поддерживает Азербайджан в нагорно-карабахском конфликте: «Конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Турция всегда рядом с Азербайджаном, и поддерживает шаги, которые он предпринимает в этом направлении».



Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.



В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.



Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.



(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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