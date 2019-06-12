Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии заповедника «Янардаг» после капитальной реконструкции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в открытии после капитального ремонта и реконструкции Государственного культурно-исторического и природного заповедника "Янардаг", сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Напомним, что 29 декабря 2017 года Президент Ильхам Алиев побывал в Государственном историко-культурном и природном заповеднике «Янардаг». Отметив имеющиеся в то время недостатки и неудовлетворительные условия, глава государства подчеркнул, что это не соответствует общему уровню развития страны. Президент Ильхам Алиев строго поручил соответствующим государственным структурам в короткий срок довести условия в заповеднике до современного уровня.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие заповедника.

Председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проделанной работе.

Было отмечено, что заповедник восстановлен в соответствии с новой концепцией. Распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в 2007 году, территория памятника «Янардаг», расположенного в селе Мамедли Абшеронского района, была объявлена Государственным историко-культурным и природным заповедником. На основании соответствующего постановления Кабинета Министров от 7 июня 2018 года деятельность заповедника регулируется Государственным агентством по туризму. Согласно Распоряжению, подписанному главой государства в июле прошлого года, в целях приведения Государственного историко-культурного и природного заповедника «Янардаг» в соответствие с современными стандартами и создания на его территории новой инфраструктуры туризма были выделены средства из предусмотренного в государственном бюджете на 2018 год резервного фонда Президента. Восстановление заповедника было поручено Государственному агентству по туризму.

В рамках проведенной реконструкции на территории заповедника площадью 64,55 гектара в распоряжение туристов переданы музей, состоящий из 3 тематических зон, амфитеатр на 500 человек, предназначенный для концертов под открытым небом, ремесленные мастерские и магазины, пункт продажи сувениров, изготовленных местными умельцами из глины, стекла, дерева и ткани, паркинг. В Янардаге, обладающем с 2007 года статусом заповедника, также создан музей под открытым небом, где представлены найденные на территории старинные камни и образцы ремесел, которыми пользовалось местное население. Кроме того, на территории заповедника будут функционировать кафе, где демонстрируются картины молодых местных художников, развлекательная зона, игровая площадка для детей. Проложена специальная дорога для того, чтобы лица с ограниченными физическими возможностями могли спуститься к пламени на территории Янардага. В целом, территория заповедника благоустроена, посажены различные деревья.

Наряду с Янардагом – природным памятником вечно живому огню, заповедник включает и другие образцы материально-культурного наследия и природные памятники. К ним относятся пещеры под названием «Волчье логово», относящиеся к периоду первобытнообщинного строя, два кладбища, имеющие многовековую историю, и множество древних надгробий, лечебные серные источники, все еще активный грязевой вулкан Гырмяки, святилище Алидашы, крупные природные скальные глыбы Кярдаши, долина Гырмяки, древний курган.

Реставрация имеющихся в нашей стране исторических, религиозных, культурных памятников занимает одно из важных мест в государственной политике. Благодаря вниманию Президента Ильхама Алиева проделана огромная работа в области ремонта, реставрации, реконструкции таких объектов. Приведение на основании подписанного главой государства Распоряжения Государственного историко-культурного и природного заповедника «Янардаг» в соответствие с современными стандартами и создание на его территории новой инфраструктуры туризма также свидетельствуют о последовательном характере проводимой в этом направлении работы. Весомый вклад в работу, осуществляемую на государственном уровне в Азербайджане в данной сфере, вносит и возглавляемый первой леди Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева. Реализация этих проектов объединяет несколько важных факторов. В первую очередь, данная работа свидетельствует о том, насколько чутко наше государство относится к историческим, религиозным, культурным памятникам, еще раз доказывает, что Азербайджан является древним, историческим краем. Кроме того, приведение Государственного историко-культурного заповедника «Янардаг» в соответствие с современными стандартами играет важную роль и с точки зрения привлечения туристов.

После ознакомления с работой, проделанной в заповеднике «Янардаг», была сделана фотография на память.

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