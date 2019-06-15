Новруз Мамедов встретился с президентом Таджикистана

15 июня 2019 07:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Душанбе в рамках пятого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) состоялась встреча премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу таджикского лидера.

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение уровнем и качеством межправительственного сотрудничества, как на двухсторонней, так и на многосторонней основе между Таджикистаном и Азербайджаном.

В ходе встречи стороны рассмотрели важнейшие темы, связанные с межправительственным сотрудничеством Таджикистана и Азербайджана в сферах экономики, торговли, промышленности, транспорта и транспортной инфраструктуры, гидроэнергетики, сельского хозяйства, связи, науки, образования, культуры и туризма.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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