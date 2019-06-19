Глава Администрации Президента Азербайджана принял участие в международной встрече по вопросам безопасности

19 июня 2019 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 18 июня делегация во главе с руководителем Администрации Президента Азербайджана Рамизом Мехтиевымприняла участие в десятой международной встрече в Уфе представителей высшего эшелона власти, курирующих вопросы безопасности, сообщает в среду Trend.

На форуме с участием 119 стран обсуждались вопросы национальной безопасности и обеспечения устойчивого социально-экономического развития в условиях роста гибридных угроз.

Рамиз Мехтиев выступил на встрече с докладом, проинформировав участников встречи о мерах, осуществляемых в Азербайджане, по прогнозированию, предупреждению и предотвращению гибридных угроз.

В повестку дня встречи также входит обсуждение сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, вопросы взаимодействия в области системы международной информационной безопасности и борьбы с распространением террористической идеологии.

В рамках мероприятия Рамиз Мехтиев провел двусторонние встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Станиславом Засом, секретарем Высшего совета безопасности Молдовы Артуром Гуменюком и секретарем Совета безопасности Кыргызстана Демиром Сагынбаевым.

На встречах обсуждались вопросы сотрудничества по линии Советов безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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