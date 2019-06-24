Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с заместителем генсека ООН (версия 2) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в понедельник встретилась с принимающим участие в проводимом в Баку Форуме государственных услуг Организации Объединенных Наций заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминем.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поблагодарила за решение о проведении в нашей стране Форума государственных услуг Организации Объединенных Наций и выразила надежду на то, что итоги форума будут полезными для реформ государственных услуг, стран-участниц в проведении обмена мнением и опытом в этом направлении. Подчеркнув успешное сотрудничество Азербайджана с ООН, Мехрибан Алиева высоко оценила помощь, оказываемую ООН более миллиону беженцев и вынужденных переселенцев в нашей стране в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта с первых лет восстановления независимости Азербайджана. Коснувшись достигнутых Азербайджаном за последние годы экономических успехов, Первый вице-президент подчеркнула, что наша страна проводит многочисленные международные мероприятия и выразила уверенность в том, что Форум государственных услуг Организации Объединенных Наций также пройдет успешно в Баку.

Выразив признательность за теплые слова, заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин поблагодарил руководство Азербайджана за организацию Форума на высоком уровне. Отметив, что в Баку проводится очередной Форум государственных услуг, Лю Чжэньмин подчеркнул значение участия в этом форуме большого числа представителей. Констатировав, что государственные услуги оказываются в Азербайджане на очень совершенном и высоком уровне, заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам подчеркнул, что все эти работы стали возможны благодаря руководству Президента Азербайджана. Лю Чжэньмин отметил, что 193 государства-члена ООН совместно реализуют повестку дня Целей устойчивого развития на период до 2030 года и подчеркнул особую значимость в этом процессе усовершенствования государственных услуг.

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