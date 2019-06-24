Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих министерства обороны.
Согласно распоряжению, присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
воинское звание «генерал-лейтенант»
генерал-майору Фуаду Надир оглу Мамедову
генерал-майору Захиду Ибрагим оглу Гусейнову
воинское звание «генерал-майор»
полковнику Гадиру Ашраф оглу Насибову
полковнику Расиму Рза оглу Бабаеву
полковнику Вугару Афган оглу Аливердиеву
полковнику Поладу Исраиль оглу Гашимову
полковнику Ильгару Закир оглу Лятифову
полковнику Мухаммеду Керим оглу Гасанову.
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