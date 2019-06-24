Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих

24 июня 2019 19:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий группе военнослужащих министерства обороны.

Согласно распоряжению, присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:

воинское звание «генерал-лейтенант»

генерал-майору Фуаду Надир оглу Мамедову

генерал-майору Захиду Ибрагим оглу Гусейнову

воинское звание «генерал-майор»

полковнику Гадиру Ашраф оглу Насибову

полковнику Расиму Рза оглу Бабаеву

полковнику Вугару Афган оглу Аливердиеву

полковнику Поладу Исраиль оглу Гашимову

полковнику Ильгару Закир оглу Лятифову

полковнику Мухаммеду Керим оглу Гасанову.

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