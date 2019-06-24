Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил хорватского коллегу

24 июня 2019 18:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев поздравил президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем государственности.

Динамика развития азербайджано-хорватских отношений вызывает удовлетворение. Уверен, что стратегическое партнерство между нашими странами, сотрудничество в ряде областей, представляющих взаимный интерес, и впредь будут успешно продолжаться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Хорватии - благополучия и процветания", - говорится в письме главы государства.

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