Посол Польши завершил дипломатическую миссию в Азербайджане

25 июня 2019 20:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Польши Марека Цалку по случаю завершения его дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Тренд со ссылкой на министерство, в ходе встречи стороны поговорили, о развитии политических и экономических отношений между двумя странами. Было отмечено, что обмен визитами между Азербайджаном и Польшей дал положительный импульс дальнейшему развитию текущеего стратегического партнерства между странами.

Посол Марек Цалка, отметив приверженность Польши нормам и принципам международного права, еще раз подтвердил, что его страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

Также в ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Министр Эльмар Мамедъяров дал высокую оценку усилиям польского посла по развитию двусторонних отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей дипломатической деятельности.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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