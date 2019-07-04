ПЕА представляет проект "Независимый Азербайджан - шедевр Гейдара Алиева" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) завершилась реализация проекта "Независимый Азербайджан - шедевр Гейдара Алиева", и состоялась презентация одноименного интернет-портала, передает в четверг Trend.

Выступивший на мероприятии вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов, заявил, что до прихода к власти Гейдара Алиева в 1960-х годах Азербайджан был одной из самых отсталых республик СССР.

"В стране наблюдался упадок, и морально-психологическая обстановка оставляла желать лучшего. Азербайджан отставал по всем показателям. Но после прихода к власти Гейдара Алиева, страна начала развиваться, что проявилось во всех областях. Азербайджан превратился в стремительно развивающуюся республику. В годы правления общенационального лидера был дан толчок укреплению национального самосознания», - добавил он.

Вице-премьер заявил, что основоположником устойчивого развития Азербайджана, после восстановления независимости, является Гейдар Алиев.По его словам, ПЕА, с учетом всего этого, проводит тематические мероприятия, как знак высокого почитания личных заслуг великого лидера. «Так и сегодня, в этой связи, подготовлен документальный видеоролик», - сказал Али Ахмедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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