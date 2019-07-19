Председатель Агстафинского районного суда освобожден от занимаемой должности

БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об изменении должности председателя Агстафинского районного суда.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно распоряжению, Ильгар Ядулла оглы Алиев освобождается от должности судьи и председателся Агстафинского районного суда и назначается на должность судьи и председателя Ходжавендского районного суда.

Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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