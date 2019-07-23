Госкомитет по работе с религиозными структурами Азербайджана отслеживает недостоверную информацию в соцсетях

БАКУ /Trend/ - В ряде случаев Госкомитет по работе с религиозными структурами не удовлетворяют публикации о религии, распространяемые в социальных медиа-ресурсах.

Об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, сообщает во вторник Trend.

Гурбанлы отметил, что в частности, в публикации о религиозной ситуации в стране, распространяемой через социальные медиа-ресурсы, лицами, находящимися за рубежом, явно проявляются попытки сформировать предвзятое, негативное мнение об Азербайджане.

«Азербайджан – образцовая страна с точки зрения религиозной толерантности, мультикультуральных ценностей. Однако некоторые группы и круги пытаются распространять недостоверную информацию через соцсети. Для пресечения таких попыток действует группа Госкомитета по работе с религиозными структурами, которая в случае распространения подобной информации уведомляет общественность об их недостоверности», - сказал Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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