Азербайджан, Турция и Грузия провели заключительную конференцию учений «Eternity-2019» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре военных игр Вооруженных сил с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии при компьютерной поддержке проведена заключительная планирующая конференция командно-штабных учений «Eternity-2019», сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе мероприятия представители соответствующих структур трёх стран обсудили предстоящие задачи и вопросы, связанные с подготовкой к учениям, посвященным организации охраны экономически важных проектов в регионе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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