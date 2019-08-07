Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Исполнительной власти Пираллахинского района (ФОТО) (версия 2)

7 августа 2019 18:25 (UTC+04:00)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:07 )

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в открытии нового административного здания исполнительной власти Пираллахинского района.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Глава Исполнительной власти Пираллахинского района Васиф Иманов проинформировал Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проводимой работе и проектах, связанных с перспективным развитием района.

Затем глава государства и первая леди ознакомились с условиями, созданными в здании, построенном для Исполнительной власти Пираллахинского района.

Согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по продолжению строительно-созидательных работ в Пираллахинском районе города Баку», подписанному в 2017 году, для районной исполнительной власти построено четырехэтажное здание. Здесь имеются кабинеты оперативного управления, приема граждан, рабочие кабинеты, актовый и конференц-залы, библиотека и другие необходимые помещения. Здание оснащено всем надлежащим оборудованием и системами. Все кабинеты обустроены на уровне современных требований.

Условия, созданные в новом здании, еще раз подтверждают, что совершенствование системы государственного управления в стране всегда находится в центре внимания. Здание, построенное в современном архитектурном стиле, придает особую красоту облику района. Вокруг здания Исполнительной власти района проведена широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию, сооружен фонтан, создана система освещения, посажены более тысячи деревьев и цветов, заложена озеленительная полоса.

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