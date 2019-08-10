Социальная сфера является одним из приоритетов государственной политики Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Согласно стратегическому курсу, определенному Президентом Ильхамом Алиевым в направлении дальнейшего улучшения благосостояния населения, сформировалась успешная модель социального государства. Об этом сказала в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сахиба Гафарова.

Она отметила, что в результате целенаправленной социально-экономической политики под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан уверенными шагами движется по пути динамичного развития, благосостояние, уровень жизни граждан все больше улучшаются.

Социальная сфера всегда была одним из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. В начале этого года глава государства утвердил большой социальный пакет, и эти инициативы охватывают более чем четыре миллиона наших граждан. В целом стоимость двух социальных пакетов, утвержденных главой государства, составляет в этом году 2,3 миллиарда манатов, сказала Гафарова.

Она добавила, что повышение минимальной зарплаты почти вдвое, пособий для вынужденных переселенцев - на 50 процентов, а также увеличение минимальной пенсии до 200 манатов, открытие 60 тысяч рабочих мест с начала года и другие меры говорят об успешном продолжении социальной политики.

Депутат отметила, что это очень важные меры и для их реализации требуются значительные финансовые средства, однако экономическое развитие Азербайджана позволяет осуществить это должным образом. В итоге каждый гражданин Азербайджана ощущает на себе влияние этого экономического развития.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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