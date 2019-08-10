Очередная Международная олимпиада по информатике пройдет в Сингапуре

10 августа 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялась церемония закрытия 31-й Международной олимпиады по информатике.

Как сообщает в субботу Trend, сначала на мероприятии был продемонстрирован короткий видеоролик, посвященный прибытию в Баку представителей местных и международного оргкомитетов 31-й Международной Олимпиады по информатике (IOI 2019) в феврале этого года.

Министр образования, председатель "IOI 2019" Джейхун Байрамов поздравил участников с завершением олимпиады, выразил признательность за проведение соревнования на высоком уровне организаторам, глобальному спонсору - компании Acer и всем, кто внес в проведение мероприятия свой вклад.

Отметив важность получения знаний и навыков в сфере ИКТ, министр рассказал, что современные технологии широко применяются в сфере образования страны. Он поздравил победителей олимпиады и пожелал удачи всем участникам. На мероприятии были награждены золотые, серебряные и бронзовые призеры олимпиады.

Участнику, продемонстрировавшему наивысший результат, наряду с золотой медалью, был вручен специальный приз. На церемонии закрытия было объявлено, что очередная олимпиада будет проведена в Сингапуре.

Заместитель министра образования Фирудин Гурбанов и почетный сопредседатель "IOI 2019", ректор Университета АDА Хафиз Пашаев передали знамя Международной олимпиады по информатике профессору Сингапурского национального университета Тан Сун Теку. Далее был продемонстрирован короткометражный фильм об Азербайджане. Мероприятие продолжилось художественной частью.

Отметим, что в Международной олимпиаде по информатике приняли участие в составе делегаций из 88 стран более 600 учащихся, преподавателей и экспертов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

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