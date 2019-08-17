Президент Ильхам Алиев поздравил афганского коллегу (версия 2)

17 августа 2019 18:07 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Афганистана Мохаммаду Ашрафу Гани.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Афганистана – Днем независимости.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном и впредь будет служить интересам наших народов.

B этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Афганистана – мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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