Азербайджанская армия держит любое действие армянской стороны под прицелом - минобороны

18 августа 2019 16:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия на всех направлениях фронта держит любое действие армянской стороны под прицелом вооружения различного калибра.

Об этом сообщили Trend в министерстве обороны.

В министерстве сообщили, что информация, распространенная в армянской прессе в целях пропаганды, не имеет никаких оснований.

"Напротив, подразделения азербайджанской армии на всех направлениях фронта держат любое действие противника под прицелом вооружения различного калибра, следит за его действиями как визуально, так и посредством специальных технических средств, а также готова в любой момент пресечь любое действие противника. Такого рода сообщения вызывают смех. Мы с сожалением относимся к людям, которые распространяют подобные сообщения", - отметили в министерстве.

(Автор: Самир Али)

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