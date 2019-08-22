В адрес Генсека ООН направлено письмо с протестом против провокации Армении - МИД

БАКУ/Trend/- Армения, злоупотребив правом членства в ООН, в качестве дополнения к письму своего представителя в этой организации, адресованному Генеральному секретарю, распространила бумаги незаконного сепаратистского режима, созданного на находящихся в данный момент под оккупацией вооруженных сил Армении территориях Азербайджана.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева, комментируя Trend информацию о распространении ООН доклада незаконного сепаратистского режима, созданного в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

Как напомнила Л.Абдуллаева, Армения использует практику распространения бумаг незаконного сепаратистского режима в рамках ООН и ОБСЕ, однако это ни в коей мере не отражает позицию данных организаций

«В ответ на очередную провокацию армянской стороны в рамках ООН, Постоянным представительством нашей страны при ООН было направлено письмо протеста на имя Генерального секретаря ООН, которое на днях будет опубликовано в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», – заявила она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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