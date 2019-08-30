Президент Ильхам Алиев поздравил главу Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана Сооронбая Жеэнбекова с Днем независимости, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны - Днем независимости.

Уверен, что отношения традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном будут постоянно развиваться и расширяться в соответствии с волей наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю братскому народу Кыргызстана мира и благосостояния", - говорится в поздравительном письме главы государства.

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