Благодаря Мехрибан Алиевой в Азербайджане созданы прекрасные условия для тренировок гимнасток - Ирина Винер-Усманова

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане созданы прекрасные условия для тренировок гимнасток, сказала в среду Trend глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Такие условия мало кто имеет в мире. Это все благодаря президенту Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой. Даже у нас, до последнего времени, не было такого зала. Я увидела в Баку этот зал и «заболела» им», - сказала она.

Ирина Винер-Усманова также думает, что команда Азербайджана в групповых упражнениях хорошо выступит на Чемпионате мира.

«Самое главное сейчас попасть на Олимпийские игры. Думаю, что в групповом упражнении это возможно, и возможно, в индивидуальной программе гимнастка попадет в 24-ку (прим. - многоборье), а там уже и в 16», - добавила Винер-Усманова.

Ирина Винер-Усманова также прокомментировала сегодняшнее выступление российских гимнасток.

«Сегодня выполняли третий вид, и это был знаковый день для Арины Авериной и Екатерины Селезневой. Потому, что Екатерина вчера выигрывала у Арины две десятые. И сегодня очень многое решалось. Если бы Катя сегодня получила высшую оценку, то аll-round можно было бы подумать, кто куда попадет. Сегодня Арина получила почти на два балла выше чем Катя. Она получила самую высокую оценку – выше чем Дина. А Катя допустила ошибку», - сказала она.

18 сентября в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал третий день соревнований 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике. Сегодня проходят квалификации в индивидуальной программе, гимнастки представляют упражнения с булавами и лентой.

Азербайджан сегодня представляют три гимнастки - Зохра Агамирова, Вероника Гудис и Марьям Сафарова. Они выступят в упражнениях с лентой.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях в составе команд, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получит лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще пять команд.

На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира. Девиз Чемпионата - «Сказки воплотятся в жизнь» («Fairy Tales will come to life»).

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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